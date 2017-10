Eesti bränd Blessix loob ja toodab näo-, keha- ja juuksehooldustooteid, milles on maapõuest pärit mineraalid. Selle tulemusena on saadud naha- ja loodussõbralik koostis. Kosmeetika, mis on tervislik!

"Tooteid luues mõtlesin tsivilisatsioonide segunemisele, peale tükkivale tehislikule maailmale ning süvenevale igatsusele puhta Maa ja looduse järele. Nendes kokteilides on segatud idamaist filosoofiat karge põhjamaaga, maapõuest pärit kulda hõbedaga, maailma eripaikadest ammutatud maagilisi lõhnanoote tervendavate mineraalidega,“ räägib Blessixi looja.

Toodetes ei ole kasutatud parabeene, mineraalõisid ega SLS ühendeid.

Võtsime ette ja proovisime Blessixi tooteid ning kirjutasime, mida neist arvasime.

Kullakreem - sellele on lisatud hooldavad seemneõlid, sheavõid, riisipulbrit ja kullasära. Parandab silmanähtavalt jumet ning imendub kiirelt. Kreem sobib hästi kuivale ja normaalsele nahale. On puhastava ja rahustava toimega, jättes naha siledamaks ja õrnalt kumavaks. Riisipulber aitab meigil kauem püsida ning kreemi mikrokristalne struktuur jätab naha sametiseks. Kreem sobib kiire elurütmiga inimesele, hea ka meigi aluskreemiks, imendub kiirelt, niisutab, rahustab ja toidab nahka. Sisaldab hooldavaid seemneõlisid, rahustavat aloe vera mahla ja päiksekaitset.

- Kullakreem tekitas tõelise vau-efekti! Mulle meeldis see nii-nii väga! Mõnus on peale kanda, nahk jääb imeliselt pehme ja siidine ning mis peamine – nahalt kumab kulda.

- Proovisin kullakreemi õhtul. Puhastasin naha ära, kandsin kreemi peale ning lasin mõnda aega imenduda. Seejärel läksin magama. Hommikul oli nahk nii pehme, et uut kreemi polnud vaja juurde panna! Suure pehmuse annavad riisi-viinamarjaseemneõli ja E-vitamiin. Hea on seegi, et kreemis pole parabeene ja muid kahjulikke aineid, seega tuleb need kiiresti ära tarvitada. Igal juhul sai kullakreem minu lemmikuks, mida hakkan iga päev kasutama!

- Kullakreem andis nahale ühtlase tooni ning tänu peegeldusele ei näe kortse nii sügavalt. Seega on kreem ideaalne ka 30ndates ja 40ndates naisterahvale.

- Mulle imponeeris kullakreemi kerge tekstuur.

- Tõsiselt kullasärane, meeldiva lõhna ning konsistentsiga.

- Panin seda ühel päeval meigi asemel näkku ning nägin väga hea välja! See kreem tõi näole sära nagu oleks soojal maal käinud.

- Pakend oli glamuurne ning mulle meeldis, et pudelike oli pisikese pumbaga. Seda oli hea ja lihtne peale kanda.

- Lugesin, et Blessix kulla- ja siidikreemid aeglustavad kortsude teket, toidavad ja niisutavad, teevad naha värskeks ja mõjuvad ilu eliksiirina. Ma arvan, et see võiks olla suurepärane jõulukingitus!

Juuksesiid kullasäraga - juuksesiid on meie kliimas suurepärane toode, mis kaitseb juukseid nii föönitamise kui ka külma käest. Tootes on õlid ja vitamiinid, et toita juukseid ja peanahka ning samuti eemaldab see staatilise elektri.

- Esimene, mida ütlesin: imeline toode ja milline lõhn! Kui seda juustele kanda, levib tõeliselt meeldiv lõhnapahvakas. Sain väga palju komplimente ja küsimusi, missugust uut lõhna ma kasutan.

- Mulle meenutas see Victoria’s Secreti kreeme ja spreisid, mille suur fänn ma olen. Fenomenaalselt hea!

- Muidugi on hea teada, et juuksesiidi sees on vitamiinid, mis kaitsevad juukseid (eriti nüüd külmal ajal). Mütsi kandes lähevad juuksed tavaliselt elektrit täis, aga nüüd, pärast toote kasutamist enam mitte.

- Juuksed on pärast selle sprei kasutamist väga pehmed ja mõnusad. Sellel tootel on sees tõepoolest kulda! Juuksed säravad nii kaunid!

- Juuksesiid ei jätnud kiharaid rasuseks nagu paljud spreid. Soovitan kõigile!

Kehakoorija Surnumere soola ja mudaga - Surnumeri on üks maailma kõige soolasemaid veekogusid, mis sisaldab 33,7 protsenti soola ehk ligi kümme korda rohkem kui ookeanis. Igal aastal tulevad tuhanded inimesed, et kogeda Surnumere unikaalsete omaduste terapeutilist mõju. Rikkalikud mineraalid muudavad Surnumere maailma suurimaks looduslikuks tervisekeskuseks.

- Tulin duši alt ja peika imestas, kuidas ma küll nii hästi lõhnan. Et see ei ole ju tavaline dušigeel. Näitasin, mis see on, ja sain heakskiidu. Kasutan ka edaspidi.

- Ma pole eriti kunagi kehakoorijat kasutanud, nii et esiteks pani see veidi õlgu kehitama. Tule taevas appi, kui hea kogemus see oli! Mõnus massaaž nahal! Tõmbasin pärast seda pleedi ja jõin sooja teed! Suurepärane pühapäevaõhtu.

- Mulle meenutas see Surnumehe ääres nähtud soola ja kuidas sai seda peale määritud. Mõnus kogemus.

- Hea oli see, et topsikul polnud ühtegi paberkleepekat peal. Nii et midagi ei hakanud ära sulama duši all olles.

- Kui mulle tavaliselt kehakoorijad oma tugevuse ja teralisuse poolest ei meeldi, siis see üllatas mind. Tegemist on ju soola ja soolakristallidega, mis nahal tunduvad nii pehmed ja mõnusad. Esmalt tegin naha märjaks ja siis hakkasin ringjate liigutustega koorima. Kuna mul on väga kuiv nahk, hakkas see natuke kipitama. Õnneks läks kipitus õige kiiresti üle. Ja kui hästi see lõhnas! Juba taoline lõhn paneb sellesse tootesse armuma!

Seerum näole ja juustele

- Seerum on mõnusalt õline. Mulle meeldib seda kasutada nii, et enne pea pesemist määrin õli peanahale, juustele ning lasen paar tundi mõjuda. Alles siis lähen pead pesema. Juuksed jäävad väga mõnusalt pehmed ja siidised. Seejärel lasen veel juustele juuksesiidi ja oi, kuidas ma siis lõhnan!

- Proovisin seerumit panna nii näole kui ka kätele. Nahk jäi ülimalt siidine.