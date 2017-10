„Jube vastik ilm oli. Vihma sadas sisse, laps nuttis, sest oli just magama jäänud, aga pidi nüüd üles ärkama ja no, kõik tundus halb,“ meenutab Mona, kuidas ta järjekorras oodates endamisi kirus ja külmetas ning iga minutiga endast üha enam tujust ära läks.

„Head teenindust on heades olukordades tegelikult väga lihtne pakkuda, aga tõeliselt hea teenindus ilmneb siis, kui tegemist on millegagi, mis nõuab ekstra sammude astumist. Või kas see oligi teenindus? See oli see, et üks inimene päriselt aitab teist inimest ilma, et esimene oleks seda isegi palunud. Aitäh!“ kiidab kakskümmend aastat teeninduses töötanud naine talle raskel hetkel abikäe ulatanud meest.

„Ta oli kohe nõus appi tulema, et aidata proovida, kas saab ehk ikka akna kinni. Kahjuks see ei õnnestunud,“ ütleb Mona.

Madrus tundnud muret, kas Monal on Eestisse jõudes veel pikk tee ees. Selle peale vastas Mona eitavalt ning jätkas juba tuttavat juttu, et ta muretseb pigem, kuidas auto niimoodi lahtiselt reisi üle elab ja mis saab tema asjadest.

Madrus rahustas Monat, et selle pärast pole vaja muretseda - sõidu ajal ei käi tekil autotekil keegi ning kõik on turvaline. Mona rahunes maha ning ülejäänud kaks ja pool tundi aknale enam ei mõelnud.

Uuesti auto juurde jõudes tabas Monat aga üllatus, mis suisa sõnatuks võttis. „Mu auto aken oli väga korralikult ja hoolikalt kilega kinni teibitud. See oli lihtsalt nii armas tegu, et me lapsega ei suutnud seda uskuda ja aina korrutasime teineteisele, kui armas see ikka on, et ta niimoodi tegi,“ räägib Mona.

Vahetult enne laeva randumist tulid kõik madrused tekile ning Mona sai oma tänusõnad talle ka isiklikult edasi öelda. Selgus, et tegemist on madrus Heiko Rohtlaga.

„Sellised teod panevad uskuma, et inimesed on ilusad ja head ja inimkond ei ole hukas. Ma loodan, et elu kohtleb teda (Heikot) hästi. Kui Viking Line'i laevaga sõidate, lehvitage talle, ta on väga sõbralik,“ lisab Mona.