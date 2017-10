Tundub, et kaunis raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on jõudnud vallaliste sekka – Publiku andmetel on Brigitte oma kallimast Raunost lahku läinud. „Ma olen oma praeguses eluetapis väga õnnelik. Mul läheb hästi ja keskendun oma karjäärile,“ jääb naine vastuses kidakeelseks.

Brigitte on Õhtulehele rääkinud, et kallimaga kohtumine oli saatus. Noormehe number oli tema telefonis aasta aega, kuni Brigitte kord noormehele helistas. Enne veel, kui kohtuti, suheldi umbes nädal aega telefonis ja noormees ei teadnud, milline Hunt väljagi näeb. Nüüd on nad juba aasta aega ühist elu jaganud.

Naine on varem Buduaarile rääkinud, et kõige veidram enda kohta kuuldud kuulujutt on olnud see, et ta on peikaga koos ainult raha pärast. Tegelikult tutvus naine peigmehega vahetult enne seda, kui too kaitseväkke läks ja mees seal vaid 100 eurot kuus teenis.