Vene uusrikkal on hingel palju patte, teda vaevab must südametunnistus ja kummitab hirm. Ühel ööl ärkab ta õudusunenäo peale üles ning kutsub turvamehe. See otsib kogu maja läbi ja kannab ette:

"Peale teie, šeff, pole siin ühtki bandiiti!"