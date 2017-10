Soojuselektrijaam Saksamaal Gelsenkirchenis. 2009. aastal peetud ÜRO kliimakonverentsil Kopenhaagenis väideti, et usutavalt just see jaam on suuresti vastutav globaalse kliimasoojenemise eest. Jõujaama ühe torni kõrguseks on 337 meetrit. (AP / Scanpix)