Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

oliiviõli 0,5 spl

või 0,5 spl

(punane) sibul 1 tk

küüslauguküüs 0,5 tk

toores või keedetud peet 125 g

risotoriis 100 g

mahedamaitseline sinihallitusjuust 50 g

värskelt hakitud petersell

sool, must pipar

aedviljapuljong 0,5 l

1. Kuumuta ühes potis aedviljapuljong ning hoia kergelt podisevana tulel.

2. Teises potis kuumuta õli ja või (kui soovid, siis võta rohkem, kui retseptis ette nähtud). Lisa hakitud sibul ja küüslauk ning prae tasasel tulel 5–6 minutit, kuni sibul klaasjaks muutub. Ära pruunista!

3. Lisa peedikuubikud, sega läbi ja prae paar minutit.

4. Keera kuumust veidi juurde, lisa riis ja sega, kuni kõik riisiterad on õli-või seguga kaetud.

5. Lisa kulbitäie-paari haaval kuum puljong, riisi ettevaatlikult segades, et see põhja ei hakkaks. Kui puljong on imendunud, siis lisa järgmine kulbitäis või paar jne.

6. Puljongi kogust on raske ette kirjutada, sest see oleneb peedi mahlakusest, riisi vanusest jne. Kui puljong otsa saab, ent risoto veel valmis pole, siis vala juurde lihtsalt kuuma vett.

7. Risoto on valmis siis, kui riis on küps, ent mitte pudrune (riis peaks olema al dente, st seda peaks hamba all veidi tunda olema). Nüüd sega juurde tükeldatud sinihallitusjuust, mis annab kreemisust ja maitset.

8. Maitsesta risoto soola ja pipraga, sega juurde hakitud petersell ning serveeri.



Nipid ja soovitused:

Risotoriisi ei tohi kunagi enne kasutamist loputada!

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare