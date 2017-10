Ühes Põhja-Tallinna ühiselamus peetakse juba kuus aastat kassivabrikut. Aga need tõukassi pähe müüdud kiisud on haiged ja surevad vaid mõni nädal hiljem. Katrin Lusti külaskäik kurikuulsasse kassivabrikusse toob kaasa aga jõhkra kallaletungi.

Paljud kuulutuste lehed kubisevad imearmsate tõukassi ja -koerte kuulutustest. Huvitaval kombel müüakse tihti uhkeid loomi vahel lausa kümme korda alla turuhinna. Üks staažikamaid odavate tõukasside pakkujaid paneb kassipoegade müügikuulutusi üles iga paari nädala tagant. Juba kuus aastat müüb Nataliks, Oksanaks ja Kseniaks nimetav naisterahvas odavalt just peamiselt Briti lühikarvalisi kassipoegi. Tartu naine, Kai, leidis ajalehest Soov kuulutuse, milles müüdi vaid 300 euro eest muidu üle 1000 eurot maksvat kallist briti lühikarvalist tõukassi. Kai andis müüjale 300 eurot sularahas, viis kiisupoja koju, kus kassike vaid paari nädalaga tema käte vahel suri. Tänases saates võtab Katrin Lust vaatluse alla ühe paljudest kassivabrikutest ning uurib, kes nende imearmsate kiisupoegadega tegelikult kaubitsevad.

Teises loos keskendub Katrin Lust e-valimistele ja püüab välja selgitada, kas tegu on bluffiga. Otepää rahvas arvab, et nende häältega on manipuleeritud. „Kuuuurija“ käis koos Jaanus Raidaliga asja uurimas – kuhu hääled läksid?

„Kuuuurija“ täna kell 20.00 TV3s!