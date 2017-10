Täna hommikul äratas "Terevisioon" eestlasi täiesti uhiuuest ja uhkest stuudiost. Kuidas meeldis see sulle?

"Suurim muutus, ma arvaks, et on see tunne, mis me sinna panime. Vaadake õue, inimesed, see saade on eetris ajal, mis on üldiselt pime ja märg, meie üritasime sinna panna päikest ja energiat," kirjeldas stuudio juhtdisainer Kristel Alliksaar uut stuudiot ERR Menule.

Õhtul muundub "Terevisiooni" stuudio aga "Ringvaate" stuudioks, välja vahetatakse stuudio väljanägemine ja mööbel.