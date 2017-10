Möödunud neljapäeva õhtul jäi Tallinki kruiisilaeva Baltic Queen sõiduteele ette rootslasest kalamees, kuna viimase paadil sai kütus otsa. Rootsi päästeteenistuse sõnul oli kalamehel ka mobiiltelefoni aku tühi, mistõttu jäi tal üle ainult loota, et abi tuleb ise temani.

Rootsi päästeteenistuse sõnul oli neljapäeva õhtul üks Rootsi kodanik oma 10-meetrise Buster-tüüpi paadiga Stockholmi saarestikus kala püüdmas, kui paadil sai kütus otsa. Kuna kalamehel sai ka mobiiltelefonil aku tühjaks, ei jäänud tal muud üle, kui jääda abi ootama.

„Ta ootas, et keegi teda märkaks või et meri teda ühele saarele triiviks, kust ta saaks sõpradega võtta ühendust. Rannavalve rääkis mehega, kes oli juhtunust mõistagi šokis. Ta lubas, et järgmine kord on tal merel olles kaasas piisavalt kütust ja telefon laetud,“ kommenteeris Rootsi päästeteenistuse esindaja.

Kui Tallinki Baltic Queen rootslasele Stockholmi saarestikus, kus laevade kiirused pole suured, nii 12 sõlme ehk 22 km/h, piisavalt lähedale jõudis, pani viimane oma paadil tuled põlema. Rootsi päästeteenistuse sõnul lahutas rootslast rohkem kui 20 korda suuremast Baltic Queenist ca 10 meetrit.

Rootsi päästeteenistus aitas kalamehel tagasi oma kodusadamasse.