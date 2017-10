Eesti raskeimalt rokkiv festival Hard Rock Laager kuulutas välja ühe peaesinejatest, kelleks on 2018. aastal Itaalia gooti- ja alternatiivmetali hiiglane Lacuna Coil.

Itaalia stiilsest moepealinnast Milaanost pärit Lacuna Coili juured ulatuvad mitme aastakümne taha. Tänaseks päevaks on nad välja andnud kaheksa stuudioplaati, millest "Comalies" sai maineka plaadifirma Century Media enim müüdud albumiks ja "Dark Adrenaline" jõudis Billboard 200 edetabeli 15. kohale.

Edukas tuuritamine on muutnud bändi nõutud esinejaks festivalilavadel üle maailma ja nende šarm avaldubki eelkõige kontsertidel, kus lauljate Cristina Scabbia ja Andrea Ferra tandem kuulajaid lõpuhetkeni enda lummuses hoiab. Lacuna Coili firmamärgiks on Scabbia kaunis naisvokaal, mida toetavad kaasakiskuvad rütmid, massiivsed kitarripartiid ning kummituslikult meeldejäävad meloodiad.

"Meie festivali jaoks on Lacuna Coili lisandumine esinejate hulka selge töövõit ja aastatepikkuse pingutuse vili," kinnitab peakorraldaja Kaido Haavandi. "Vaid vähesed bändid suudavad kõnetada võrdselt nii raske metali austajaid, kelle jaoks Lacuna Coil on meeldiv vaheldus karmimale muusikale, ja kuulajaid, kes otsivad muusikast just seda ilu ja maagiat, mida Lacuna Coil pakub."

Hard Rock Laager on toimunud Vana-Vigala looduskaunis jõekäärus järjepanu juba 16 aastat. Eesti raskema muusika sõprade suve suursündmus toob publikuni traditsiooniliselt kahel päeval ja kahel laval kokku 22 artisti, neist paljud välisriikidest.

Aastate jooksul on Vana-Vigalas üles astunud sellised suurnimed nagu Katatonia (swe), Napalm Death (uk), Testament (usa), Phil Anselmo (usa), Satyricon (nor) ja paljud teised.

Hard Rock Laager 2018 toimub 29.-30. juuni ning piletid tulevad müügile juba laupäeval, 11. novembril kell 11.00 kõigis Piletilevi müügipunktides ja Circle K teenindusjaamades. Esimesed 300 fännipiletit, millega kaasneb ka tasuta festivalisärk, leiavad endale omaniku Tallinnas klubis Tapper ning Pärnus ja Tartus kaupluses Muusik.

