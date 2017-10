1. Taimetoit on tervislik Suurendades taimse toidu osakaalu igapäevamenüüs või minnes täielikult üle taimsele toidule on võimalik vähendada riski haigestuda paljudesse levinud kroonilistesse haigustesse. Taimetoitlastel esineb vähem kõrgvererõhktõbe, eesnäärmevähki, naistele spetsiifilisi vähiliike, diabeeti, silmakaed, kilpnäärme ületalitust, kõrgenenud verekolesterooli, ülekaalu ja rasvumist.

Sel laupä eval, 4. novembril toimub Tallinna Kultuurikatlas juba seitsmes Taimetoidumess, mis toob kokku Eesti parimad taimse toidu ja toodete pakkujad ning inspireerib külastajaid valima oma toidulauale rohkem taimset. Messi korraldavad vabaühendused Eesti Vegan Selts, Loomus ja Loomade Nimel on võtnud endale eesmärgiks tõestada, et taimne toit on tervislik, loomas õbralik, jätkusuutlik, mitmekülgne ja maitsev.

Mitmed suured terviseorganisatsioonid nagu Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), Maailma Vähiuuringute Fond jt on võtnud selgelt suuna taimsel toidul põhineva toitumise propageerimisele.

Konservatiivsemate arvutuste kohaselt säästab taimetoitlane aastas vähemalt 406 looma elu. See tähendab, et taimse toidu eelistamine kasvõi kord nädalas säästab aastas vähemalt 58 looma elu. Sellesse tehtesse pole kaasatud metsloomi, kes kannatavad tänu intensiivsele põllumajandusele ja sellest tingitud keskkonnakahjudele.

Soome uuringufirma Foodwest küsitluse kohaselt vähendab iga viies soomlane liha söömise koguseid. Tollesama uuringu üks üllatavamaid avastusi oli see, et lisaks eetilistele, keskkonnakaitselistele ja tervislikele põhjustele on taimse toidu eelistamise puhul põhjuseks ka maitse. Taimne toit lihtsalt maitseb paremini. Seda pole taibanud mitte ainult tarbijad, vaid ka toidutootjad. Üha rohkem ilmub poelettidele uusi liha- ja piimaalternatiive, taimseid valmistoite ja uudistooteid. Innovatsioon taimse toidu sektoris õitseb, taimse toidu rännakutel on avastamisrõõmu palju.