Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa sõnul šokeeris neiu tapmine tõenäoliselt kõiki Viljandi ja paljusid Eesti elanikke. „Tegemist on kahtlemata jõhkra teoga, mille menetlemine oli meie jaoks prioriteetne. Täna oleme valmis selleks, et alustada menetluse käigus kogutud tõendite uurimist kohtus,“ ütles Talimaa. „Tegime kohtueelse menetluse käigus sihikindlalt kõik endast oleneva, et jõuda juhtumi asjaolude väljaselgitamiseni ja nüüd astub noormees mõrvasüüdistusega kohtu ette,“ lisas prokurör.

Mõrvas süüditunnistamisel võib kohus karistada kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.