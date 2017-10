Eile kell 15.22 teatati, et Energia tänaval on kortermaja ühes teise korruse korteris hakanud gaasikatla kütmise tagajärjel halb üheaastasel poisi, 14-aastasel neiul ning 37-aastasel pereemal. Kõik vingumürgituse saanud kannatanud toimetati kiirabi poolt haiglasse. Päästjad tuulutasid ruumid.

Kui kodus on gaasiveesoojendi, soovitab päästeamet kindlasti elamisse soetada õhust vingugaasi (CO) taset mõõtev vinguandur. "Kui teil on kodus gaasiveesoojendi ning te tunnete näiteks peale vannis või dušši all käimist uimasust ja iiveldust, soovitame kindlasti gaasiseadmed üle kontrollida selleks volitatud gaasiseadmete eksperdil. Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, on ta äärmiselt ohtlik ja võib inimese tappa või põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi," teatas päästeameti pressiesindaja.

Kõige täpsema info gaasilekete ja käitumisjuhiste kohta saab Eesti gaasilt.

Päästeamet tuletab meelde – alates 1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade.

Eelkõige on sellisteks gaasil töötavad veesoojendid. Nimetatud õigusaktiga muudetakse vingugaasiandur kohustuslikuks gaasikütte olemasolul, kuigi mõistlik on vastav andur paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Suitsuandur paigaldatakse teadupärast lakke, vingugaasianduri jaoks on õige koht seinal hingamisteede kõrgusel, magamistoas hoopistükkis voodi kõrgusel.

Vingugaasiandureid on mitmesuguseid, kui gaasiboiler on vannitoas, tuleb näiteks veenduda, et vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse.