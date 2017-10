Daily Maili teatel võib narkoskandaal Heatoni karjäärile saatuslikuks saada: võimalik, et teda ei lubata ka tulevikus Ühendriikidesse, ent „Veidrate asjade“ võtted toimuvad just seal.

The Sun aga paljastas, et Heatonil on kolmeaastane salapoeg. Poisi ema on briti näitleja rokkarist ekskallim Akiko Matsuura, kellega ta kunagi koos ansamblit Comanechi tegi.

„Nad ei ole enam koos, aga poisi nimel on neil sõbralikud suhted," teab lehe allikas. „Praegu on Charlie prioriteediks karjäär, aga ta loodab poega sagedamini näha, kui töökohustusi vähemaks jääb."