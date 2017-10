Sel nädalal kohtuvad Filipiinide president Rodrigo Duterte ja Jaapani keiser Akihito. Kõrge külalisega kohtuma sõites ütles Duterte, et peab visiidi kestel oma kõnepruuki jälgima, kirjutab Philstar.

„Arvan, et pean seal oma suupruukimist piirama,“ ütles mahlaka sõnavara poolest tuntud president eile õhtul Manilas. Näiteks aasta tagasi kinnitas Duterte, et andis jumalale lubaduse oma keelekasutust viisakamaks muuta. „Kuulsin häält, mis ütles mulle, et lõpetaksin vandumise või lennuk kukub alla. Andsin endale lubaduse, et ei ropenda enam,“ ütles president lennujaamas ajakirjanikele toona.

Duterte sooviks oli näha keisrit veel enne, kui too oma troonist loobub.

Filipiinide presidendi ametlik visiit Jaapanisse kestab kaks päeva.