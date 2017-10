Moskva moenädalal näitas oma loomingut ka 2007. aasta kevadel pronksöö korraldamise eest kohtu all olnud Mark Sirõk.

"Mõistsin, et tahan luua kvaliteetseid asju, mis teenivad inimesi kaua ja hästi," rääkis Mark Sirõk ETV+ saates "Aktuaalne kaamera".

Mees püüab meeskonnaga koos arendada brändi "Stuudio Mart" ja seda tulutoovaks äriks muuta. Moenädalal näidati stuudio loomingust kotte, mille materjalidena on kasutatud nahka ja puitu.

"Loodan, et tulevikus tuntakse meid kui tugevat kaubamärki. Ma väga tahan, et minu loomingut nähes inimesed ütlevad: "Oo, selle tegi Mark, see on kvaliteetne! Ajatud asjad, mis tekitavad "Wow!-efekti", rääkis ta ETV korrespondendile.

Dmitri Linteri ja Maksim Revaga, keda samuti kahtlustati pronksiöö korraldamises, Sirõk enda sõnul enam ei suhtle. Kõik kolm mõisteti 2009. a alguses õigeks.