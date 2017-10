Vahistamisel ähvardab Puigdemont'i vähemalt 30aastane vanglakaristus. Hispaania prokuratuur on varem teatanud, et tõenäoliselt esitatakse talle algaval nädalal mässule õhutamise süüdistus. Belgia valitsusliige ütles BBCi andmeil pühapäeval, et Puigdemont võib taotleda Belgias asüüli ja sel juhul teda Hispaaniale välja ei anta. Kuid märkis samas, et tema sel puhul punast vaipa lahti ei rulliks. Teadaolevalt pole Puigdemont asüüli palunud, kuigi mõne allika väitel on ta oma rumeenlannast abikaasa ja lapsed Hispaaniast ära saatnud.