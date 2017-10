Ööl vastu laupäeva leidis politsei Tartus Raadi linnaosas võsastunud alalt 20aastase Renet Joosepi vägivallatundemärkideta surnukeha. Reedel Õhtulehega rääkinud Reneti sugulane Deeno iseloomustas teda kui vaikset, tagasihoidlikku ja kohusetundlikku noormeest, kes peab alati oma lubadustest kinni ega aja tühja juttu. Millised sündmused viisid aga selle rahuliku noormehe surmani?

Tartu ülikooli teise kursuse arstiteaduste tudengit Renetit nähti viimati ööl vastu neljapäeva kella kahe ajal, kui ta võttis Raatuse tänava ööklubist suuna Narva maantee ühiselamusse. Väidetavalt oli tal järgmisel hommikul eksam. Kuna koju ega ka järgmisel hommikul ülikooli noormees ei jõudnud ning tema telefon oli välja lülitatud, pöördusid tema lähedased reede õhtul politseisse. Noormehe kadumisest teavitati meediat ja kohe alustati ka otsinguid. Teade Reneti otsingutest saadeti ka Tartu ülikooli tudengite meililisti: „Otsingud toimuvad Raadi linnaosas ja vajavad hädasti abikäsi,“ seisis kirjas.

Politsei tegi turvakaamerate salvestiste abil kindlaks noormehe teekonna, mille ta läbis pärast ühiselamu juurde jõudmist. Salvestustelt selgus ka, et ta oli kogu teekonna vältel üksi. Renet lahkus kella kolme ajal Narva maantee ühiselamu juurest Roosi tänavale, põikas mitu korda kõrvaltänavatele ning jõudis kella 4.30 paiku Raadi linnaosas Kasarmu tänava lähistel võsastunud maastikule. Sealt leidis politsei ta 27. oktoobri hilisõhtul surnuna.

Renet läbis oma hukkumiskohta kõndides umbes kaks kilomeetrit. Linnulennult on ühiselamu ja leiukoha vahemaa 800–900 meetrit.

Tõenäoliselt põhjustas noormehe surma alajahtumine, sest kadumiseööl anti kogu Eestile tormihoiatus, sadas lund ja puhus tugev tuul. Korravalvurid uurisid põhjalikult sündmuskohta, kuid uurimine jätkub, selgitamaks välja kõik täpsemad asjaolud, mis viisid noore mehe surmani. Täpne surmapõhjus selgitatakse lahangul.

„Liigutav oli tunda ja näha, kuidas kogu Tartu ja teisedki olid otsingutel abiks nõu ja jõuga. Igaüks aitas südamest ning seda kahetsusväärsem on teadmine, et rasked ilmaolud, õhuke riietus ja muud ohtu sattumist soodustavad asjaolud võtsid meilt väga lühikese ajaga võimaluse Reneti elu päästa,“ möönis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

EI PÄÄSENUD ÜHISELAMUSSE SISSE: Turvakaamera salvestiselt on näha, et Renet Joosepil oli algselt plaanis pärast pidu koju minna (Politsei- ja piirivalveamet)

Ühiselamu turvakaamerad paljastavad, et enne seda, kui Renet öisesse Tartusse rändama läks, püüdis ta majja sisse saada. Salvestiselt on näha, et ta üritas ühiselamu ust lahti tõmmata, kuid ühiselamusse pääseb ainult uksekaardiga.

Tartu üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango ütles Postimehele, et turvalinti vaadates võib noormehe liigutustest järeldada, et tema arvates oli uksekaart põuetaskus. Kui Renet sai aru, et tuppa ta ei pääse, kõndis ta lihtsalt ühiselamu juurest minema. See oli aga saatuslik viga, sest üsna varsti pärast tema lahkumist tuli maja juurde teine noormees, kes tegi ukse juures veel pikalt suitsu ning kellega ta oleks ilmselt ühiselamusse sisse saanud.

Delfile rääkis Hango, et abi oleks noormees saanud ka oma ühiselamu kõrvalmajast, mille administraator oleks saanud ta sisse lasta. Narva maantee ühiselamus elavate Tartu ülikooli tudengite seas on väidetavalt üldlevinud teadmine, et administraator asub majas nr 25 ja temalt saavad abi ka majas nr 27 elavad üliõpilased. Kuidas aga administraator ukse taga tuikuvat Renetit turvalindilt ei näinud? Hango sõnul pole administraatori töö kogu aeg kaameraid jälgida, sest tal on ka teisi ülesandeid. Näiteks sel ööl käis administraator majas nr 27 ja tegi ringkäigu, et kontrollida, kas kõik on korras. Ta lahkus majast natuke enne Reneti saabumist ja nad ei kohtunud.

Renet Joosep oli Tallinna reaalkooli 131. lennu vilistlane. Laupäeva õhtul toimusid noormehe mälestuseks paralleelsed mälestusüritused Tallinnas „Reaali poisi“ juures ning Tartus biomeedikumi ees.