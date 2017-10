„Ristmikul on märk „Anna teed“. Jalakäijatele põles sel hetkel fooris punane tuli. Audi ületas ristmikku kollase tulega,“ märkis Pärkna. Keegi kokkupõrkes viga ei saanud ja tegu on kindlustusjuhtumiga. Konkreetne kahjusumma selgub pärast Audi remondikulude täpsustumist. Politsei viis Ratase Stenbocki majja teise autoga.

Neljapäeva õhtul sõitis Eesti Draamateatri juures Ratase ametiautole Audi A8 külje pealt sisse linnamaastur Mercedes-Benz. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja Priit Pärkna ütles Õhtulehele, et ametiauto kiirus oli ristmikule jõudes 58 kilomeetrit tunnis ning et avarii süü lasub Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele sõitnud Mercedese juhil, kes oleks pidanud veenduma oma manöövri ohutuses.

Selles, et peaminister Jüri Ratas kihutas neljapäeva õhtul enne liiklusõnnetusse sattumist Tallinna südalinnas plinkivate vilkuritega ametiautos, ei näe politsei midagi ebatavalist. Küll aga pahandas see opositsioonipoliitikut, kelle meelest polnuks sellist mürsuna mööda linna lendamist üldse vaja.

Opositsiooni kuuluva Reformierakonna riigikogulasest liiget Valdo Randperet pahandas, et Ratas kasutas vilkureid, kui sõitis Tallinna Tehnikaülikoolist koalitsioonikõnelustele Tallinna linnavolikokku. „Miks pidi auto Jüri Ratasega üldse vilkurite saatel mürsuna linna mööda lendama ja kollase tulega ennast foorist läbi pressima?“ küsib Randpere suhtlusvõrgustikus, viidates seadusele, mille kohaselt on peaministri auto ja saateauto alarmsõidukid ainult kiireloomuliste ametiülesannete täitmise puhul.

„Kas tõesti klassifitseerub tänapäeval ka Tallinnas sotsidega koalitsioonileppe päästmine peaministri kiireloomuliste ametiülesannete hulka? Minu arvates peaks antud juhul arutlema mitte selle üle, kas kindlustus maksab ja kellele ta maksab. Küsimus on, kas meie peaminister seisab väljaspool Eestis õigusruumi või kehtivad ka tema suhtes mõned seadused?“ pahandab Randpere.

PPA pressiesindaja Olja Kivistik selgitas, et operatiivsõidu tegemine on kaitsealuste liikumisel tavapärane. „Kaitsealuse puhul on politsei eesmärk tagada inimese turvalisus, sõltumata ametliku ürituse sisust. Politsei peamine ülesanne on tagada peaministri turvalisus ning võimalusel tagada ka see, et peaminister jõuab ametlikele kohtumistele õigeaegselt,” märgib Kivistik.

Oma parteijuhi kaitseks astus välja ka keskerakondlane Jaanus Karilaid, kelle arvates üritab opositsionäär võõrast õnnetusest poliitilisi loorbereid lõigata. „Valdo Randpere püüd võtta õnnetusest, kus inimesed võinuksid tõsiselt viga saada, poliitiline punkt, on muidugi tase omaette ning jäägu see tema südametunnistusele. Ta võiks olla õnnelik, et inimesed on terved, mitte tuua liiklusõnnetust poliitikasse. Alarmsõidud on reglementeeritud ning endise peaministrierakonna liikmena teab seda ka Randpere. Soovin kõigile ohutut liiklemist ja tähelepanelikkust eriti praegu, mil teeolud väga muutlikud,“ ütles Karilaid Õhtulehele.

Politsei Ratase avariid uurima ei hakka