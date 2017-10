244 päeva enne laupäeval toimunud ning Florale 11. Eesti jalgpalli meistritiitli kindlustanud matši Tartu Tammekaga piinlesid rohevalgete mängijad ning fännid Sportland Arenal, kus mängiti välja hooajaeelne superkarikas. Löödi üks, teine, kolmas, ka neljas ning viies. Skoorijaks polnud aga Flora, vaid tänavu täielikult hävinud ning neljanda kohaga lõpetav mullune meister Infonet. Kes oleks võinud toona arvata, et hooaeg kujuneb tollele mängule risti vastupidiselt? Vähesed. Vaevalt Nostradamuski.

Lähme ajas veel tagasi. Mullu novembris teatas Flora, et 2016. aasta suvel klubiga liitunud Argo Arbeiter peatreenerina ei jätka. 18 Premium liiga mängust nopitud 13 võitu ning 2 viiki klubi presidenti Pelle Pohlakut pilvedesse ei viinud. Tagantjärele tarkus: milline oivaline otsus!

Otsus, mis toona tuli šokina fännidele ning üllatusena mängijatele on end vähemalt hetkeseisuga täielikult õigustanud. Just kogenud treeneri juhendamist mullusel hooajal karastunud florakad vajasidki ning hollandlane Arno Pijpers on uljad noored edukalt maha rahustanud ning nende mängumõistmise uuele tasemele viinud. Flora suurim trump on olnud kannatlikkus ning kaine mõistus terve 90 minuti jooksul. Terve hooaja jooksul.