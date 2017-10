Läti kodanikust roolijoodikule lõppes laupäevane katse Eesti politseinike eest põgeneda teelt väljasõitmisega, sest korrakaitsjad kasutasid ohtliku roolikeeraja kinnipidamiseks „siili“ ja tegid ka kaks hoiatuslasu õhku.

(Politsei )

Läti kodanikule määrati täna toimunud kohtuistungil karistuseks 30 päeva aresti, mis on maksimaalne arestipäevade arv. 40-aastase mehe suhtes viidi läbi väärteomenetlus ja ta mõisteti liiklusseaduse alusel süüdi juhtimisõiguseta juhtimise, mootorsõiduki poolt varalise kahju tekitamise, lubatud alkoholipiirmäära ületamise ja sõiduki peatamise märguande eiramise eest.

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Sander Peremees ütles kohtuotsust kommenteerides, et karistus vastas toime pandud teo ohtlikkusele. „Juht pani toime kahetsusväärse teo ja tal on nüüd aega selle üle järele mõelda. Tagaajamine kestis kümneid kilomeetreid ja selle käigus seadis juht ohtu nii iseenda kui ka kaasliiklejad. Politsei antav peatumismärguanne on kohustuslik ja sellele tuleb reageerida,“ sõnas Peremees. „Tänan siiralt tähelepanelikku kodanikku, kes nägi, et autojuht võib olla purjus ja andis sellest politseile teada. Enda ümber toimuva märkamine ja tähelepanelikkus aitavad meil kõigil liiklemist turvalisemaks muuta. Kui märkate kahtlase sõidustiiliga sõidukit, siis teavitage sellest koheselt politseid,“ lisas Peremees.