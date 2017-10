Läti kodanikust roolijoodikule lõppes laupäevane katse Eesti politseinike eest põgeneda teelt väljasõitmisega, sest korrakaitsjad kasutasid ohtliku roolikeeraja kinnipidamiseks „siili“ ja tegid ka kaks hoiatuslasu õhku.

Laupäeval kell 12.41 sai häirekeskus kõne Pärnu elanikult, kes teatas, et Riia maantee ühe kaupluse ette on pargitud Läti numbrimärkidega sõiduauto Seat. Nimetatud auto oli helistajale silma hakanud ohtlike manöövrite pärast. Teataja kahtlustas, et juht võib olla purjus.

Kui patrull kohale jõudis, kahtlast Seati kaupluse juures enam polnud. Politseinikud asusid seda otsima ning märkasid kirjeldusele vastavat sõidukit Pärnu–Ikla maanteel. Patrulli peatumismärguannet juht eiras ja sõitis maanteed pidi edasi Läti piiri poole. Info liiklushuligaanist edastati ka teistele patrullidele.