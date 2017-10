Hele Kõrve ütleb, et kõnealune etteaste ei nõudnud oluliselt suuremat vaeva ega pingutamist kui eelmised. „Iga artistiga tuleb ju tööd teha - selles mõttes, et tuleb arvestada ajaga, mis on meile antud. Me koos tegime võib-olla ainult kaks proovi. Igaüks õpib algul individuaalselt, siis saame kokku ja teeme läbi,“ kirjeldab Hele kõnealuse etteaste õppeprotsessi. „Jah, tuleb kodutöö tublilt ära teha, siis on kokku saades juba ainult mängulust!“ lisab Valter.

Koit oli ka ise saalis

Sama hästi kui Hele suutis järele teha Laura häält, jäljendas Valter Koit Toome kuulsaid näoilmeid. Kui raske väljakutse see talle oli? „Ma loodan, et tuli see õige [näoilme – H. P.] välja,“ ütleb ta. „Siin on tegelikult kaks asja – üks on aeg, mille jooksul olen ise saanud Koit Toome kolleegina „Ooperifantoomis“ teda näha, ja nood mälestused on üsna värsked. Et ikkagi need ilmed on talle nii iseloomulikud ja neid olen ma näinud küll ja küll. Kõige illustratiivsemalt tulevad need aga välja selles Eurovisioni videos. Et seda ise teha – see loomulikult võtab oma aja ja töö,“ räägib Valter.

NAGU PÄRIS: Valter Soosalu tabas Koit Toome kuulsaid näoilmeid hiilgava täpsusega. (Erlend Štaub)

Siiski nautis ta õppimist täiel rinnal. „See on selline lõbus töö – polnud, et ma nüüd pean tuimalt peegli ees olema ja tabama. See on pigem mingi tunde küsimus ja on alati lõbus selliseid asju teha,“ tunnistab Valter.

Hele ja Valteri etteastet jälgis publikus hulgas ka Koit Toome ise. Kas asjaolu, et parodeeritav on saalis, tekitab ka lisapinget? „Minu arvates on see tore, sest ega ma midagi ei muutnud küll selle pärast, et ta siin on. Ja ma arvan, et niikuinii oleks ta seda varem või hiljem näinud. Ma tegin nii, nagu olime algusest peale mõelnud, ja minu meelest oli see väga tore,“ naeratab Valter.

Näosaate võitja Daniel Levi Viinalass: pidin end peeglist nähes šoki saama!

Daniel Levi Viinalass jäljendas oma lustakat parodeeritavat täiesti tõsise ilmega. (Erlend Štaub)

„Ma arvan, et esimene mõte oligi, et: „mida ma teen siin saates nagu?“ . Seda seepärast, et ma kõndisin peeglist mööda ja pidin päriselt šoki saama,“ räägib Daniel Levi Viinalass naerdes oma esmaemotsioonist, mis teda pärast grimmeerijate käe alt läbi käimist valdas.

Tema kehastatavaks oli sel korral Montenegro eurolaulik Slavko Kalezic. Laulja, kes tekitas möödunud Eurovisionil ütlemata palju kõneainet oma pika patsi, läbipaistva pluusi ja rohkem kui pisut nilbevõitu tantsuliigutustega.

Ehkki nii publik saalis kui ka saatemeeskond lava taga olid Danieli esituse ajal naerust kõveras, suutis ta ise selles pisarateni naerutavas rollis jääda täiesti tõsiseks. Absoluutselt üks-ühele esitus tõi talle võidu juba teist saadet järjest.

Daniel tunnistab, et kõnealune number oli füüsiliselt päris raske - seetõttu, et etteaste nõudis tohutu pika patsiga hoogsat tuuseldamist ja tantsimist. Kui kõrvalvaatajale võib jääda mulje, et mis see ka ära ei ole, siis Danieli sõnul nõudis see tegelikult üsna kõva vastupidavust. „Ei tundu, et see kaaluks palju, aga tegelikult on päris raske niimoodi seda väntsutada. Ma täna tegelesin terve päev, et ma harjuks ära selle pika patsiga,“ ütleb ta.

Proovides harjutas Daniel patsi keerutamist käepäraste vahenditega – näiteks mõne salli või lipsuga. „Alles täna sain ma selle patsi kätte ja sellega proovida – see on ikka kõvasti raskem,“ sõnab ta.

Daniel suhtus oma etteastesse täie tõsidusega. Sellest võis oli aru saada juba siis, kui ta enne lavale astumist koridoris hääleproove tegi. Ometi ei suutnud Daniel sel hetkel, mil loosiratas talle just kõnealuse artisti parodeerimiseks määras, sellesse numbrisse veel kuigi tõsiselt suhtuda.

„Esialgu oligi tunne, et see on mingi naljanumber. Tegelikult leidsin tohutu väljakutse ka selles – jääda nii tõsiseks, et ka ise nii usud sellesse, mida teed,“ ütleb ta. Daniel tõdeb, et just tõsiseks jäämine oligi kõnealuse paroodianumbri juures tema jaoks suurim väljakutse.