Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 29. oktoobri valik. Möödunud nädala pluss Eesti käsipallikoondis pole viimastel aastatel suurt millegagi silma paistnud. Kui, siis negatiivsest küljest. Paar aastat tagasi vajuti nii sügavale mutta, et asja polnud isegi EM-valiksarja alagrupiturniirile ja 2015. aastal tehti kaasa arenevate riikide meistrivõistlustel, kus vastamisi mindi näiteks selliste hiidudega nagu Kamerun ja Albaania. Ka toona juhendas koondist Rein Suvi. Kalmer Mustingult ja Jüri Lepalt ameti üle võtnud Suvi sai oodatult korraliku kriitika osaliseks, aga nüüd on pilt juba parem. Kaks aastat tagasi MM-finaalturniiril mänginud Bosnia ja Hertsegoviina võitmine on igati korralik saavutus ja just seda laupäeval Tallinnas MM-valiksarja raames suudeti. Aga midagi lihtsamaks ei lähe, sest jaanuaris kohtub Eesti kahel korral Šveitsiga. MM-sarja järgmisele etapile pääseb kolmeliikmelisest grupist ainult võitja, seetõttu vajab Eesti mõlemas kohtumises võitu ning peab lootma, et Bosnia sama ei suudaks.

Möödunud nädala miinus

Eesti korvpallimeister Kalev/Cramo on Ühisliigat alustanud nelja kaotusega. Just eelmine nädal võis meeskonna jaoks olla võtmetähtsusega, kui kokku mindi Permi Parma ja Saraatovi Avtodoriga. Emma-kumma vastase alistamine olnuks oluline just vaimule, sest isegi telepildist on näha, et kõige lõbusam õhkkond tiimis ei valitse. Mõlemad igati võidetavad matšid siiski kaotati ning paraku tõotab hooaeg tulla hilissügiseselt hall ja sombune. Nagu tavaliselt. Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. (Alar Truu) Tuleva nädala ennustus 40%