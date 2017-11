Sageli kuuleme tööandjaid rääkimas ametikohtade kvalifikatsioonist ja ettevõtte töötajate kvalifikatsioonist. Mida see aga tähendab? Üldjuhul peetakse selle all silmas tõendatud teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ühel või teisel ametikohal töötamiseks või konkreetsete tööülesannete täitmiseks.

Mitmel kutse- või ametialal töötamine on reguleeritud õigusaktides. Praegu on Eestis ligi sada ametikohta, kus töötamine eeldab vastavat hariduslikku või kutsealast kvalifikatsiooni. See tähendab, et töötada ei saa ilma, et inimese kompetents oleks ametlikult tunnustatud. Kutsealast kvalifikatsiooni nõudvad ametikohad varieeruvad turvatöötajatest hambaarstideni.

Suurem osa ametikohti ei ole reguleeritud. Samas annab kutsealane kvalifikatsioon mõnes valdkonnas tööle kandideerijale eelise, sest tööandjal on selge ülevaade inimese teadmiste ja oskuste tasemest. Omandatud kvalifikatsioon aitab end tööturul paremini positsioneerida, samuti tõstab tunnistus inimese enesekindlust. Tööandjad saavad omakorda teha suunatumaid ja teadlikumaid valikuid töötaja värbamisel või edutamisel. Eriti kasulik on kvalifikatsiooni tõendamine neile, kel haridustee veel pooleli või katkenud ja amet selgeks õpitud igapäevase töötegemise käigus või täienduskoolitusel. Seda võimalust kasutavad näiteks raamatupidajad ja personalitöötajad.

Kutsealased kvalifikatsioonid

Kõige levinumad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, ametitunnistus ja juhiluba.

Kutsetunnistus tõendab vastavust kutsestandardis kirjeldatud teadmistele ja oskustele.

Eestis on praegu nii reguleeritud kui ka reguleerimata erialasid ehk ametikohti, kus töötamiseks on vaja kutsetunnistust – näiteks turvatöötaja või lapsehoidja – ning ametikohti, kus see annab töötamisel eelise – näiteks iluteenindus.

Kutsetunnistuse väljastab kutseseaduse või muu seaduse alusel kutse andja. Kutse andja leidmiseks kuulutab Kutsekoda iga viie aasta tagant välja avaliku konkursi. Kutseeksami tasu kinnitab kutsenõukogu. Kõik kehtivad kutsestandardid, kutseeksami tasud ja kutseandmise õigust omavad asutused on välja toodud Kutsekoja koduleheküljel.

Pädevustunnistus tõendab õigust tegutseda vastaval tegevusalal või ametikohal teatud keerukus- ja vastutusulatuses. Pädevustunnistus on eelduseks tööle saamisel teatud tasemega ametites, nagu elektritööde juht ja tehnilise kontrolli teostaja, samuti annab see eelise tööle saamisel näiteks kvaliteedijuhina.

Sertifikaat tõendab teadmiste ja oskuste vastavust kehtestatud standardile ning need on enamasti rahvusvahelised ja tehnoloogiate või korporatsioonide kesksed. Sertifikaat on eelduseks tööle saamisel näiteks keevitajana, kuid samas annab ka eelise mitmetel ametikohtadel näiteks infotehnoloogia valdkonnas.

Pädevustunnistuse või sertifikaadi väljastab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana akrediteeritud asutus. Pädevuse või sertifikaadi andjatena akrediteeritud asutusi võib olla olenevalt valdkonnast mitu, sealhulgas võivad need erineda hinnatavate kompetentside ulatuselt.

Teatud kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust tõendab juhiluba. Näiteks on C-kategooria juhiluba eelduseks tööle saamisel veoautojuhina, kuid võib anda eelise, kandideerides harvesterioperaatoriks. Kutselised autojuhid peavad pärast sõidukijuhi ametikoolituse läbimist taotlema ka ametitunnistuse. Ametitunnistus on eelduseks tööle saamisel taksojuhina, veoautojuhina, bussijuhina või ohtlikke veoseid vedava autojuhina.

Juhtimisõigust tõendavat dokumenti ja ametitunnistust väljastab Maanteeamet. Tehtavate toimingute eest on kehtestatud seadusega riigilõiv, mis on välja toodud Maanteeametiportaalis.

Kui kvalifikatsioon omandati välisriigis, on võimalik selle tunnustamiseks kontakteeruda vastava asutusega selles riigis, kus soovitakse tööle asuda. Eestis annab vajalike kontaktide kohta infot ENIC/NARIC keskus. Kui näiteks Ukrainast pärit veoautojuht asub alaliselt elama ja töötama Eestisse, tuleb tal vajalike toimingute tegemiseks pöörduda Maanteeametisse.

Töötukassa toetab kutsealase kvalifikatsiooni omandamist

Töötukassa toetab oma klientide kvalifikatsiooni omandamist, tasudes või hüvitades kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi saamisega seotud kulu: eksamile eelneva konsultatsiooni ning eksami ja taotletud tunnistuse tasu, sealhulgas riigilõivu.

Kui inimene alles otsib tööd ja vajab selleks kvalifikatsiooni tõendavat dokumenti, lepitakse teenusel osalemine kokku koostöös töötukassa konsultandiga. Töötukassa tasub kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu kvalifikatsiooni andjale.

Täpsemat infot kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse sihtrühmade ja tingimuste kohta leiate töötukassa portaalist.

Joonis (tabel) annab ülevaate erinevatest kvalifikatsioonidokumentidest. Iga dokumendi juurest leiate ka mõned näited erialadest, kus töötamiseks konkreetne kvalifikatsioonidokument vajalik on.

Lisaks näiteid erinevatest dokumentidest:

Kutsetunnistused – turvatöötaja, korstnapühkija, lapsehoidja, kosmeetik, raamatupidaja, kokk

Pädevustunnistused – gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja pädevustunnistus, elektriku B-klassi pädevustunnistus, kvaliteedijuhi pädevustunnistus

Sertifikaadid – ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, keevitaja pädevussertifikaadi eksam EVS EN ISO 9606-2



Juhtimisõigus – C kategooria juhiluba, veoautojuhi ametitunnistus, ADR tunnistus

Kvalifikatsiooni saamise toetamisest võib lähemalt lugeda töötukassa portaalist.