Kuna koolitusfirmasid ja koolitusi on palju, võib nendest sobivaima leidmine osutuda omamoodi katsumuseks. Seetõttu annab töötukassa nõuandeid, kuidas teha teadlik valik.

Võrrelge koolitusi ja valige neist parim. Koolitaja on kohustatud oma kodulehel avaldama kõik olulised andmed nii koolituse kui ka selle läbiviijate kohta. Tutvuge põhjalikult selle infoga. Tähtis on arvestada, et kui olete alustanud koolitusel osalemist, siis tekib ka selle eest tasumise kohustus. Töötukassa saab koolituse eest tasuda kuni 2500 eurot – valige koolitus informeeritult ja teadlikult.

Tutvuge koolituse õppekava, õpiväljundite ja hindamise viisiga. Õppekava annab ülevaate, millised teemad koolitusel läbitakse. Näiteks saab keelekoolituse õppekava lugedes infot, kas tegemist on koolitusega, mis keskendub ainult suulise keeleoskuse arendamisele ja toimub peamiselt vestlustena või annab ka kirjutamise oskused ja valmistab ette keeleeksami sooritamiseks. Õppekavas välja toodud õpiväljundid on oskused ja teadmised, mille koolitusel osaleja omandab ning mille omandamist koolitaja hindab.

Alates 2018. aastast saab töötukassa töötavale inimesele võimaldada koolituskaardiga ainult sellist koolitust, mille lõpus hinnatakse oskuste omandamist ja väljastatakse tunnistus. Seetõttu tasub põhjalikult tutvuda koolituse lõpetamise tingimuste ja väljastatavate dokumentidega.

Keelekoolituse valimisel soovitame enne testida oma keeleoskust. Paljude koolitajate kodulehtedel on selleks vastav test, samuti pakutakse võimalust osaleda tasuta proovitunnis.

Kui töötamiseks on vajalik läbida kutseeksamiks ettevalmistav koolitus, siis veenduge, kas teie valitud koolitus on selleks sobiv.

Tutvuge õppe intensiivsuse ja koolitajate kohta avaldatud infoga. Koolitaja kodulehel peab olema info koolitaja kvalifikatsiooni ning õpi- või töökogemuse kohta. Soovitame enne koolitust täpsustada, milline on koolituse tunniplaan, et saaksite vajadusel oma muud tegevused ja kohustused ümber korraldada.

Kindlasti mõelge hinna ja mahu tasakaalu peale – kas koolituse hind tuleneb suurest tundide mahust või on see seotud õppekeskkonna kuludega?

Enne otsuse tegemist võiksite veenduda, kas koolituse hind sisaldab õppevahendite kulu ning kas juurde tuleb lisatasusid. Töötukassa saab tasuda kõigi koolitamiseks vajalike kulude eest, kui see info on leitav koolitaja kodulehelt. Näiteks peab koolitaja kodulehel olema info, kas koolituse läbimiseks kasutatavad õppematerjalid (nt töövihikud ja raamatud) tuleb õppijal juurde osta, kulu sisaldub koolituse hinnas või saab neid tasuta kasutada.

Uurige enne sobiva koolitaja ja koolituse lõplikku valmist, millises mahus ja õppekeskkonnas õpe toimub. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund on 45 minutit) ning see võib hõlmata kontaktõpet, praktilist õpet ja iseseisvat tööd. Näiteks võib koolitus olla selline, kus osa tunde toimub loenguna, millel järgneb praktiline väljaõpe koolitaja õppebaasis. Tasub tähele panna, et kui iseseisva töö osa õppekavas on suur, siis eeldatakse, et õppija leiab aja iseseisvalt õppematerjalidega tutvumiseks või kodutööde tegemiseks.

Lisaks võiksite uurida, kui suur on plaanitav õppegrupp – kas õpe toimub suures grupis või on tegemist individuaalõppega.

Koolitaja peab olema Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Töötukassa saab rahastada ainult sellist koolitust, mille viib läbi töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Seetõttu tasub esmalt tutvuda töötukassa portaalis avaldatud koolitajate nimekirjaga ja nende avaldatud koolitustega.

Põhjalik eeltöö annab kindlustunde, et teete parima valiku.