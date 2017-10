„Aarne on minu jaoks olnud väga suur inimene, väga tähtis ja kallis inimene. Ta oli ja jääb tähtsaks,“ ütleb laulja ning Aarne Üksküla sõber Ivo Linna. „Minu ainuke soov on, et ta saaks puhata rahus. Ta on selle välja teeninud.“

Ivo ja Aarne tutvusid aastal 1983, kui nad sõitsid koos Valga mängufilmi „Reekviem“ võtetele. „Olav Neuland oli režisöör ja ta valis meid välja – Aarne, Andrus Vaarik, Sven Grünberg, mina, Sulev Luik ja üks läti daam, Regina Razuma, oli ka seal. Kuna olime mitmeid kuid Valgas ühes hotellis ja võtteplatsil, arenes tutvus sõpruseks,“ räägib Linna. „Peab ütlema, et Aarne oli selline inimene, kellega kontakt tekkis kohe. See on see fenomen, et kontakt kas tekib või ei teki. Temaga tekkis kohe,“ ütleb Ivo. „Ma olen väga uhke, et võisin teda nimetada oma sõbraks.“

Milline inimene Aarne Üksküla oli? „Ma ütleks paari sõnaga – ta oli väga hea inimene, väga andekas, suur näitleja, suur inimene.“ Pärast seda, kui Ivost ja Aarnest sõbrad said, püüdis Ivo enda sõnul käia Draamateatris ja hiljem ka Linnateatris ära vaatamas kõik need etendused, kus Üksküla mängis. „Hoidsin ennast tema tegemistega kursis küll.“

Viimati kohtusid Ivo ja Aarne kuu aega tagasi. „Ma soovin, et mälestus temast jääks väga-väga kauaks Eesti rahva südamesse.“