Kunagi vanal hallil ajal, just enne jõulusid, oli jõuluvana hirmsasti hädas ja pahuras tujus: naine oli joomise ära keelanud; päkapikud, kes valmistasid mänguasju ta töökojas, streikisid; ja põtradel, kes ta saani vedasid, oli mingi viirus ja kõik nad olid haiged...

Jõuluvana istus lauas ja oli just kuuma teega oma suu ära kõrvetanud, kui uksele koputati. Ust avades nägi jõuluvana seal seismas suure kuusega väikest inglikest, kes küsis: "Jõuluvana, kuhu ma peaks selle kuuse panema?"

"Pista see endale p...e!"

Ja sellest ajast ongi kombeks paigutada inglike kuuse latva.