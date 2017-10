Et Keskerakonna ja sotside kosjadest Tallinnas asja ei saanudki, polnud ju tegelikult mingiks üllatuseks. Kummaltki poolt polnud ju näha erilist soovi koostööks.

Keskerakonna 40 volikogukoha kõrval 9 mandaati saanud sotside nõudmine, et neile peavad linnas kuuluma pooled võtmekohad ja lisaks ka vetoõigus mõjus pigem suurushullustusena, kui sihiks polnudki läbirääkimiste ummikusseajamine veel enne, kui need alatagi jõudsid. Sotsid olid hellaks tehtud puudlijuttudega ja seetõttu ka sisemiselt lõhki. Keskerakonnal omakorda pole vaja pidevalt urisevat ja näksavat vähemuspartnerit.

Keskerakonna ainuvalitsemise jätkumine Tallinnas ei pruugigi olla nii halb idee kui esmapilgul tundub. Nii saavad nad kompromissitult oma valimislubaduse ellu viia ega saa pugeda suppi lahjendava koalitsioonileppe taha. Erinevalt eelmise korra 46 mandaadist on Keskerakonnal nüüd 40 kohta volikogu 79 kohast. Napp enamus teeks neist sisuliselt vähemuslinnavalitsuse. Püsida saaks selline linnavõim juhul, kui ta otsib laiapõhjalist konsensust kõigi volikogu jõududega. Selline lähenemine tooks uusi tuuli ka senistesse linnavalitsemise tavadesse ja näitaks meile kõigile, et võimul jätkav Edgar Savisaare senine meeskond suudab loobuda tavadest, mis nende senise juhi kohtupinki nühkima on viinud.