Kirjanik Andrus Kivirähk jääb esiti tagasihoidlikuks ja sõnab, et nad küll tundsid teineteist ning Aarne on mänginud tema tükkides, kuid sõbrad nad ei olnud. „Häid sõnu võib tema kohta iga Eesti inimene öelda, ta oli ikkagi näitleja number üks,“ sõnab Kivirähk.

„Mul on väga suur au olnud, et ta on mänginud mitmes minu tükis. Ta oli ju esimene Rehepapp ja luges „Rehepapi“ raamatu geniaalselt plaadile,“ ütleb kirjanik. „Ja üldse – kõik, mis Aarne tegi, oli väga geniaalne, ehkki ta ise alati väitis, et on üsna kehv näitleja. See käib asja juurde ja nii peabki mõtlema,“ ütleb Kivirähk ja lisab, et need, kes mõtlevad endast väga hästi ei kipu tavaliselt eriti head olema.

Kivirähk meenutab, et tema esimene kokkupuude Ükskülaga oli 1994. aasta paiku, kui Mati Unt lavastas Draamateatris Kivirähki näidendit „Jalutuskäik vikerkaarel“. „Ma olin tõesti noor autor. Ega see näidend nüüd nii väga hea ka ei ole, üsna algajalik, aga Aarne lõi seal väga suure hooga kaasa ja tundus, et talle meeldis seda teha,“ räägib Kivirähk. „Tema oli ikka maestro ja mina algaja kirjamees. Me ei saanudki olla sellised, et käime nüüd koos kõrtsis,“ seletab kirjanik, et vaatas Ükskülale alt üles. „See, et ta tahtis seal mängida ja talle ka meeldis, oli suur asi.“

Andrus ütleb, et Aarnet oli laval alati väga uhke vaadata. „Kui ta VAT teatri tükis „Nürnberg“ kaasa tegi ja Katariina Undiga seal kahekesi mängis, võtsin ma nimme lapse kaasa,“ meenutab Kivirähk. „Aarne oli öelnud, et ei taha eriti mängida ja võtsin lapse kaasa, et ta ikka Aarne Üksküla korra ära näeks. Mul on suur õnn, et olen lapsepõlves näinud laval Jüri Järvetit ja Rein Arenit. Aarne Üksküla oli nende masti.“