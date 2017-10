Elina Born – France Gall "Poupee de cire, poupee le son"

Marta Laan – Lana Del Rey "Young and Beautiful"

Andres Dvinjaninov – Brotherhood of Man "Save Your Kisses for Me"

Hanna Martinson – Rozalla "Everybody's Free"

Daniel Levi Viinalass – Slavko Kalezic "Space"