„Inimesena oli ta hästi lihtne. Täiesti vaba sellisest staarikeste kultusest, mis meil siin Eestimaal on ja naerma ajab. Ta oli hästi hea inimene,“ räägib lavastaja ja näitleja Peeter Tammearu lahkunud Aarne Ükskülast.

Tammearu tõdeb, et viimastel aastatel nad enam Ükskülaga väga kokku ei puutunud. „Aga mõned head aastad tagasi võttis ta isegi ühe minu rolli üle, kui ma Linnateatrist lahkusin. See oli Nüganeni lavastus „Kuritöö ja karistus“, kus ma mängisin Porfiri Petrovitšit, kes siis Aarnele mängida jäi.“

Ta sõnab, et üks asi, mida Ükskülalt kindlasti õppida võis, oli delikaatsus. „Ta oli sisemiselt nii peen, et kunagi ei olnud tema poolt mingit ärapanemist või kellestki üle astumist. Selline asi ei tulnud tema puhul kõne allagi.“

Peeter Tammearu ütleb, et Üksküla oli näitlejana oma kolleegidele suur eeskuju ning tema tehniline arsenal oli lausa vapustav. „Ma arvan, et Ükskülalt on üsna paljud näitlejad võtnud mingisuguseid tehnilisi nõkse üle. Ka mina ise. Vahepeal on nii, et mängin mingit rolli, tuginedes temalt saadud impulssidele. Aarne oli õpetaja, kes ise ei pretendeerinud sellele, et olla õpetaja.“

Tammearu jätkab: „Ta lavastas meie kursusel ka kaks väikese koosseisuga diplomilavastust. Kõik ei saanudki tema lavastustes mängida, aga mul oli õnn mõlemas kaasa teha.“