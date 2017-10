The Sunday Times kirjutab, et raamatukeelu pooldajate arvates ei tohi levitada „valesid“ seisukohti ja ühiskonnale „ohtlikke“ veendumusi.

Mõned ülikoolid nagu mainekas Cambridge on juba koristanud oma raamatukogude riiulitelt David Irvingi raamatud, kes on vahest üks tuntuimaid ajaloolasi, kes ei nõustu 1960ndatel loodud holokaustitööstuse alustaladega ja „ametliku“ ajalooga.

Suurbritannias on levimas uus negatiivne trend, kus ülikoolid on hakanud vabanema „ametlikus“ holokausti ajaloos ja kliimamuutustes kahtlevate autorite ning muide ebamugavaid teemasid käsitlevatest teostest vabanema.

Nad nõuavad, et ülikoolid loobuks ka feminismi, kreatsionismi ( õpetus, mille kohaselt on maailm kõrgema olevuse poolt loodud – toim.) ja eugeenika (ehk tõutervishoid on liikumine, mis propageerib inimkonna genofondi parandamist – toim.) pooldajate kirjandusest.