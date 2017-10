"Ma arvan, et Kremlil on väga lihtne valik, sest Hispaania on väga jõuline NATO liige, väga jõuline Euroopa Liidu liikmesriik, siis ilmselt Venemaa huvides on toetada seda konflikti Madridi ja Barcelona vahel," ütles ajakirjanik Ainar Ruussaar Venemaa ettevaatlikkusest Kataloonia küsimuses seisukoha võtmise üle.

"Kuigi arvestades seda, et tegu on meie suurima naabri ja mitte kõige sõbralikumaga, siis siin on oluline meelde tuletada, et Venemaa isegi kui ta mõnikord näib valivat mõnedes lääneriike puudutavates kriisiküsimustes poole, kuid tegelikult mängib kriisisüvendamistele, vaenusüvendamistele, mitte ei vali poolt," ütles teine saatejuht Anvar Samost Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar".

"Siin on Eesti siseriiklikult võttes kaks aspekti. Esiteks - iga riigikogu ja valitsuse liige esindab eelkõige Eesti rahvast. Teiseks Eesti rahva emotsionaalne foon Kataloonia suhtes oletatavasti ja tunnetatavalt on toetav," märkis Samost.

Ruussaar nõustus, et eestlaste puhul on selge, et Kataloonia iseseisvuslasi toetav foon on ajalooliselt niimoodi kujunenud. "Meie Eesti juhtidel on väga raske teha avaldusi ühes või teises suunas, aga Euroopa Liidu juhid on pidanud seda tegema."

"Mina eelkõige loodan, et siin Eesti enda tasandil on poliitikutel võimalus näidata, kas neil on võimet esindada Eesti rahva huve ja teiselt poolt neid samu emotsioone, mis sel rahval olemas on," lisas Samost.