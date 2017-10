Politsei lükkab ümber peksa saanud teismelise poisi ema väited nagu terroriseeriks Pärnu linna 50-liikmeline poiste kamp ning kinnitab, et tegu pole mingi peksupealinnaga.

Peksasaanud 15-aastane poiss ei mäleta juhtunut ja tema ema Triin Meresaar väitis Pärnu Postimehes avaldatud loos, et ta on leidnud tunnistaja, kelle sõnutsi oli tegu 50-liikmelise kambaga, aga too kardab oma turvalisuse pärast.

„Pärnu on linnaelanike jaoks endiselt turvaline paik ja võime kinnitada, et väidetel mitmekümneliikmesisest seltskonnast, kes Pärnu linna elanikke kimbutab, ei ole alust,“ ütleb Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri (fotol) Õhtulehele.