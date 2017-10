Kultuuripsühholoog Linnar Priimägi arvab, et inimesed lähevad karjakaupa hulluks. „Kes mõtles välja selle, et ei tohi enam ütelda neeger? Kes on see autor, öelge mulle see inimene, ma lasen ta vangi panna,“ rääkis ta ning nentis seejärel, et need reeglid tulevad ookeani tagant.

Ta ütles ERRi saates „Hommik Anuga“, et Ameerika Ühendriikide ühiskond üks ebanormaalsemaid ühiskondi üldse ja viimasel ajal avalikkuses teemaks olnud ahistamissüüdistuste laine on massiline hüsteeria.

Taavi Rõivase ahistamisskandaali kommenteerides ütles Priimägi, et inimesed ei tohiks alluda infantiilsusele: „Tema on nii oma mõtlemiselt kui ka käitumiselt ju alaealine. No ja alaealisele anname ju andeks kui ta seal kedagi tagumikust näpistab või nalja pärast basseini tõukab. Ega see ei pruugi siis veel ahistamine olla. Mind on ainult imestama pannud see, kuidas riik anti alaealisele juhtida.“