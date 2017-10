Lõpuks on Eestisse jõudnud mujal maailmas juba ammu laineid lööv vintage-rõivaste ja esemete mood, mis lubab soetada kalleid margikaupu ning ei pumpa rahakotti valuutast lagedaks. Suuremates linnades kerkib aina innukamalt glamuursete teise ringi rõivaste poode ning Tallinnas kogunevad hipsterid tuulama Kopli ja Telliskivi avarustesse. Kasutatud margirõivaid saab muuseas osta nii Sveta baarist kui ka Kopli Couture poest. Käisime viimases külas ja uurisime kahe tegusa naise, Veronika Vallimäe ja Evelin Lõokese käest, miks kanda vintage'it ning kas sellega on võimalik ka petta saada.

Vintage-rõivaste poole tasub kiigata juba seetõttu, et see on suur kokkuhoid. Kui näiteks Scotti nahktagi maksab uuena 1500–2000 eurot ja eBays kasutatuna 500–800 eurot, siis Kopli poekesest saab selle aegumatu ja praktilise moeeseme kõigest 200 euroga. „Neid liigub väga vähe ja need on rariteetsed. Kõik on üksikeksemplarid ja kui sa leiad asja, mis on sulle paras, oled õnnega koos,“ selgitab vintage-kaupa Eestisse toov Veronika. Teise ringi margikaup aitab välja näha nii unikaalne, kui ka kanda kvaliteetseid rõivaid. „Võib-olla sa uuena ei jaksaks neid asju osta, siis me teeme sinu eest selle töö ära ja toome nad siia kohale,“ räägivad naised, et enne seda, kui vintage Eestis popiks sai, käisid nad mööda teise ringi poode.

„Kui sa käid tavalises kaubanduskeskuses, siis tulevad vastu inimesed, kes käivad samamoodi riides ja see mulle ei meeldi. Eesti on nii väike ja ka valik on väga väike,“ lisab Evelin. Taaskasutuspoodide kaup on enamasti Rootsi ja Soome humanitaarabi: „Võib leida ka pärleid, aga oleme raske asukohaga riik, et meieni jõuaks kvaliteetne kõrgmood – Yves Saint Laurent'i jakid ja nii edasi, see on raskendatud,“ usuvad couture'i armastavad naised, et vintage on Eestis kasvav suundumus ja neid poekesi tuleb aina juurde.

Kasutatud margiriiete maailma võivad sukelduda ka nupukad ja stiilsed ärimehed, kes saavad näiteks Ralph Laureni triiksärgi Kopli Couture poest kõigest 23 euroga. Vaba aja rõivastest saavad mehed ja noored kutid selga valida moeka lendurijaki või nohikustiilis kampsuni, mis mõlemad on imbunud ka kiirmoekettide poodide valikutesse. Miks mitte hoida loodust ja asju taaskasutada? Trennisõltlased saavad klassikalise lumivalge Lacoste' tennisekleidi näiteks 33 euroga ning Adidase dresside hinnad varieeruvad 20–70 euro mail.

Püksid 26 eurot Kaelaehe 20 eurot Leopradi mustriga bleiser 30 eurot Vagabondi kingad 23 eurot Kopli Couture (Robin Roots)

Võib ka petta saada

Vintage'it liigub väga palju Euroopas: „Meie südameasi on neid sealt ka siia tuua. Oleme käinud Amsterdamis, plaanis on minna Londonisse, Barcelonasse ja nüüd novembri lõpus tuleb taas üks reis Amsterdami.“ Kuidas siis head ja kvaliteetset margirõivast ära tunda? „Kindlasti saad aru materjalide ja kvaliteedi järgi. Eks pead tuhlama ringi, see võtab aega, et selles maailmas orienteeruda.“ Esiteks võiks olla inimesel endal uudishimu ning tasub vaadata, mida teised kannavad. „Tegelikult superstaarid promovad päris palju vintage'it,“ ütleb Evelin, et suureks inspiratsiooniks on tänavapilt. Meie oma küll on veel arenemas, aga kui istud kuskil Berliinis või Amsterdamis kohvikus ja vaatad ringi, siis saad aru, mis on popp. Eestis pole päris veel kanda kinnitanud suurte puhvis getostiilis jopede trend, mis Amsterdamis on tänavapildis tavaline, ega ka meeste armastus kontskingade vastu.

Kui oled juba artiklit lugedes suureks fänniks saanud ning soovid poe poole jooksma hakata, peame hoiatama, et vintage'i kaubaga võib ka petta saada. „Võin näite tuua, et Dr. Martensi saapad on kõik väga sarnased, aga talla alla peab olema kirjutatud „Made in England“. Kui on „Made on China“, siis see ei ole õige. See on lihtne, aga kiri on väga väike ja seda ei pruugi tähele panna,“ hoiatab Evelin. Riiete juures reedavad võltskauba sildid: „Mida rohkem on silte, seda suurem on tõenäosus, et see on järeletehtud ja üritatakse rõhutada tootjat. Tavaliselt on margitootel üks korralik silt ja sa saad sellest aru, et see on õige,“ lisab naine, et õigetel käekottidel on seerianumbrid. Vintage-toodetel on üldiselt kõrge kvaliteet, nad on käsitsi tehtud ja selle tunneb terav silm kenasti ära.