Rootsi meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi modelleerimiskeskkonna SeaTrackWebi abil jõudsid okeanograafiatudengid Meila Kivisild, Ahto Mets ja Richard Lõhkkivi järeldusele, et pakid sattusid merre Paldiskisse suunduvalt Soome lahe lõunapoolselt laevateelt. Nii lubasid arvata eelmise nädala mere- ja tuuleolud ning hoovused.

Vahetult peale ülesande saamist tuli ajakirjandusse info, et Lohusalu rannalt avastati kokaiini pakikesi ja tudengid muutsid oma fookust, et proovida lahendada reaalses elus tekkinud probleemi.

Tavapärase õppetöö käigus said tehnikaülikooli okeanograafiaüliõpilased ülesande uurida merereostuse levikut – arvutada reostuse võimalik tekkekoht teades reostuse lõppasukohta.

Üliõpilaste juhendaja professor Jüri Elken kinnitab, et tudengitel on potentsiaali oluliste ja keerukate ülesannete lahendamisel ning eriala on relevantne paljudes valdkondades.