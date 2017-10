"Hämmastav, kuidas see krõbiseb, siin on sees mingisugused salakrõpsud," muljetas Liisa-Indra. Teised šokolaadid olid Markuse meelest liiga magusad. "Ega see pole tervisepood, see on vegan-šokolaadipood!" kommenteeris Liisa-Indra seepeale näppe lakkudes.

Vahepeal rääkis Markus, et on vegan-tooteid tarvitanud ka varem ja taimetoitlasi on päris palju metalmuusika ringkondades. Laulja sõnul kaasneb hevimeestel koos taimetoidulembusega ka poolehoid loomade suhtes ning ka muidu on hevimehed südamlikud tüübid.

Gluteenivaba banaanileiba mekkides mainis Liisa-Indra, et taimetoitlased tarvitavad banaani toitudes sageli muna asemel, sest see puuvili seob hästi toiduaineid. "Nagu keeks," arvas Markus banaanileiva kohta. Kotlettide juurde jõudes ei läinud Markusel kaua aega, et tunda ära just see õige suupiste.

Peedikotletti iseloomustas Markus nii: "Ta on lihtne, ühtemoodi hea nii külmalt kui soojalt ja temas on see moment, et ta ei käi närvidele." Kõrge hinnangu sai ka ka porgandi-kapsa kotlet. "Lõhnab nagu vana hea kapsapirukas," ütles Liisa-Indra. Markuse sõnul on peedikotlet ja porgandi-kapsa kotlet praktiliselt sama head ja neid võib võtta vahelduseks ka leiva asemel.

Mekiti ka kikerhernestest valmistatud falafeli. "Pealt krõbe," märkis Liisa-Indra. "Väga mõnus!" ütles Markus. Saatejuht tutvustas saatekülalisele maitsepärmi. Need laastukesed annavad taimetoitudele juustu maitset. Markus proovis neid kohe peedikotletiga ja kommenteeris lühidalt: "Bellissimo!"





