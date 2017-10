„Vanaema rolliga „Guugelmuugelpunktkommis” on ilus siinne karjäär lõpetada, see koomiline vanaema-roll on vahva punkt – vähemalt mõneks ajaks,” räägib tenor Reigo Tamm, kes on juba teist kuud rahvusooper Estonia laulja, kuid tegi veel nüüd „Guugelmuugelpunktkommis” uusrolli Vanemuise teatri laval. „Ma arvan ja loodan, et see ei jäänud minu viimaseks esietenduseks Vanemuise teatris.”

Lasteooperis tuiskab Reigo mööda lava volüümika vanaprouana, endal nägu suurt rõõmu täis. „See on väga lõbus,” naerab ta esietenduse peol. „Mis seal keerulist! Kui sulle antakse nii magus roll, kus on väga head laulusõnad ning draamatekst, kus on nii hea muusika ja partnerid ning nii hea lavastaja, siis ole vaid mees ja tee ära! Pinnas oli loodud, et teha üks kihvt, naljakas ja tore roll.”

Ehkki Reigo lasteooperi tekstimeistreid ülevoolavalt kiidab, ei jätnud ta esietenduspäeval kasutamata võimalust, et lava-vanaemale rohkem sõna anda. Teksti sigines juurde kui nõiaväel. „Aapo Ilves on teksti autor ja ma täna ka vabandasin tema ees, et ma võib-olla natukene hooletult käisin ümber selle tekstiga,” kõneleb Reigo naerdes.

„Mõnikord, kui on hea tuju ja hoog sees, siis artist lubab endale improvisatsiooni. Kujutage ette, improvisatsiooni – isegi mina oskan seda natukene! Tegime veidi teksti juurde, aga Aapo Ilves ütles selle peale, et siinkohal oli see lahe. Nii et teksti autor andis mulle põhimõtteliselt loa jätkata samas vaimus, et teha otsenalju just isadele-emadele.”