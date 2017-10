„Lugu peab mind enda sisse võtma: see, kas see on natuke vanematele või natuke noorematele mõeldud lugu, pole esmatähtis,“ tunnistab helilooja Tauno Aints, kellele äsja Vanemuise teatris esietendunud lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“ oli esimene katse noorele vaatajale-kuulajale muusikateos kirjutada.

„Algne idee oli teha lugu tüdrukust, kes tunneb end natuke üksinda ja leiab lohutust värvipliiatsite maailmast. Sellele hakkas kasvama libreto Rein Paku, Aapo Ilvese ja minu koostöös. Üsna pea liitus meiega ka lavastaja Marko Matvere, kes andis dramaturgiliselt nõu, kuidas võiks dramaturgiliselt olla veel parem. Kui tekst oli olemas, lõi meiega kampa ka Rosita Raud – temagi ju mõtles meiega kaasa, tehnilised lahendused sõltusid ju temast. See, mida Rosita on teinud, on niivõrd ilus ja samas kõnekas ning mitmetähenduslik.“

Aints tõdeb, et lasteooperi valmimiseks kulus üsna pikalt aega – kokkulepe Vanemuise teatriga tuua lavale uus ooper sündis kaks aastat tagasi, tihe töö tulevase lavateose kallal algas pooleteise aasta eest. „Olen väga rahul ja väga õnnelik,“ lausub Aints, kes vaatas laupäeval ära nii esimese kui ka teise esietenduse ning käis mõlemal korral ka koos trupiga publikule kummardamas. Säärast kogemust tal varem pole olnudki: kaks esietendust ühe päevaga. „Meil on kaks koosseisu soliste: hommikul oli esimene ja õhtul teine esietendus. Sellist harukordset võimalust näha ühte ja sama lugu erinevate solistide esituses ja tõlgenduses ei ole mul ooperis enne ette tulnud. Sellest on väga kihvt osa saada.“

Lasteooper Guugelmuugelpunktkomm Vanemuise teatris (Aldo Luud)

„Guugelmuugelpunktkomm“, mille kallal loovmeeskond pusis poolteist aastat, on lugu sellest, mis hakkab juhtuma, kui mobiil välja lülitub. Väike tüdruk Juta on maal vanaema juures, sest tema isa on tööl Soomes. Juta armas merisiga Possu. Kui Possu äkki haigeks jääb ja vanaema Jutat lohutada ja Possut aidata püüab, avaneb äkki uskumatult värviline võlumaailm, kus Jutal tuleb läbi põnevate seikluste võidelda nii kurjade kui kummaliste tegelastega, võita sõpru ja leida julgust.

“Teatri eesmärk lasteooperi pakkumisel on ju kasvatada tulevikuks muusikateatri nautlejaid ja seda tuleb hakata varakult tegema,“ lisab lavastaja Marko Matvere. „Muusikateatri vahendid on teistsugused kui sõnateatril ja sõnumi vastuvõtmine saalis nõuab harjumist. „Guugelmuugelpunktkomm” on täis selliseid keerukaid mõttekäike, mis annavad peamurdmist ka täiskasvanutele, seega igal juhul soovitan võtta aega ja minna koos lapsega ooperisse. Ma tõesti loodan, et „Guugelmuugelpunktkomm” meelitab mõne noore inimese muusikateatri juurde. Muidu sureb muusikateater välja, kui me seda ei hoia hõõgumas.“ Vastse lasteooperi muusikajuht ja dirigent on Taavi Kull, valguskujundajad Imbi Mälk ja Andres Sarv ning koreograaf Marika Aidla. Osades on Pirjo Jonas või Kadri-Liis Kukk, Simo Breede või Jaan Willem Sibul, Reigo Tamm (RO Estonia) või Oliver Timmusk, Märt Jakobson või Raiko Raalik (RO Estonia), Karmen Puis või Arete Teemets, Merle Jalakas või Sigrid Mutso ja Vanemuise ooperikoor.