See juhtus aastal1896 ja seda näidati Suurgildi hoones Tallinnas.

Mida siin muuseumis meile siis eksponeeritakse?

Ses mõttes on see uus muuseum põnev, et siia võib tulla terveks päevks, igaüks leiab midagi. Aga võib tulla ka vaid paariks kolmeks tunniks, täpselt nii nagu parasjagu tuju on. Ja siia võib tuua ka oma välismaa sõpru, sest siit leiab kindlasti miskit põnevat ka neile.