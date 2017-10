Signe, mis on juhtunud Eesti filmiga?

Eesti filmiga on lood väga kehvad, sest mina ei jõua neid kõiki enam ära vaadata. Neid tuleb iga nädal nagu Vändrast saelaudu.

Järsku eraldatakse Eesti filmile liiga palju raha? Eesti 100 ka tulekul ja...

Vot seda ei tohi ma öelda arvestades oma eelnevae ametitega. Aga eestlased on lihtsalt tohutult andekad ja nad tahavad seda visualiseerida. Mäletad Kalju, isegi meie oleme tahtnud filmi teha? No mäletad, siis kui me noored olime?

Kalju, kas sa mäletad, kui me veel noored olime?

Ma olen eluaeg filme teinud, elu ise ongi üks suur film.