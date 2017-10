"Seal (Tai turistimagnetist paradiisisaarel Phuketil - toim.) näeb tõesti kõike. Nii ammu, kui ma seal esimest korda olin, olin ma väga noor ja väga šokeeritud," tunnistab bravuuritar Anu Saagim, et ka nii kangel naisel, nagu temal, ajavad mõned asjad ihukarvad püsti.

Kogenumatelt reisijatelt sai Anu teada, et Tais suhtutaksegi seksi ja alastusse teistmoodi kui meil. "Keha on nende jaoks vahend," lisab ta. "Mina mäletan, et vaadata seda, kuidas vanad, paksud, rasvased mehed on väga noorte tüdrukutega või isegi poistega, oli valus vaadata," meenutab ta.

"Selle jaoks ei pea olema feminist, et neile kaasa tunda," on Anu kindel. "Samas kogenumad ütlevad, et neile ei ole vaja kaasa tunda, keha on nende töövahend ja see on nende jaoks täiesti normaalne. Mina sellega nõus ei ole, aga Tai on tõesti selline. Mehed käivad seal seksimas."