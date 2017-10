Chester Benningtoni surmast on möödas juba kolm kuud. Linkin Parkiga nu-metali laineharjal eelmise dekaadi sümboliks saanud laulja kannatas depressiooni all ja läks vabasurma.

Eile õhtul mälestasid Benningtoni Los Angeleses Blink-182, Korn, No Doubt, Avenged Sevenfold, System of a Down, Machine Gun Kelly, Kiiara, Zedd, Yellowcard ja mitmed teised tuntud artistid. Esimest korda pärast Benningtoni surma oli laval ka Linkin Park.

Vaata videost, kes ja mida esitasid.