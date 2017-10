Uuteks liikmeteks on, nagu bändimeestele ikka omane, saanud need, kellega on kokkupuuteid siit ja sealt varemgi olnud. „Õnne peale leid oli aga meie nooruke tütarlaps Rõugest Merlin Purge,” sõnab muusik. „Merlin jäi silma oma musikaalsusega ühes väikeses kohas trubaduurina esinedes. Tema on õnnelik leid, ülejäänud bändiliikmed on üsna loogiline valik nendest, kes minu või Martiniga varem mänginud on,” räägib bändimees.

Seitsme liikmega on bänd keskmisest suurem. „Juba kolm meie liikmetest on solistid. Nii ongi bänd sellisele mitmehäälelisele laulule üles ehitatud, nagu me ka ise naljatlemisi ütleme, et selline tänapäeva Fix või Justament . Sellist mitmehäälset kantrisugemetega eestikeelset muusikat tegelikult ei ole väga palju tehtud,” leiab Danel.

„Siiski ei võtaks ma kogu au endale. Tegelikult hakkas bänd koonduma Martin Saaremägi ümber, kes on ka kõikide seniste lugude autor,” räägib laialiläinud The Suni bassimees Danel Pandre . „Koos temaga hakkasime asja ajama ja nii see ring mingeid loomulikke arenguid pidi pidevalt suurenes. Kui Martin oma mussi tutvustas, hakkasime mõtlema mida sellega teha ja kuidas sisule vastav vorm tekitada.”

Kui The Suniga mängiti viimne kord 25. augustil siis juba kevadel hakkas Danel Revalsi asju ajama. „Miks ei peakski tegelema sellega, mis meeldib,” põhjendab ta. „Praktiliselt kõigil peale minu olid tegelikult koguaeg mingid kõrvalprojektid. Ma ise olen suhteliselt vähem killustunud, sest The Suni ja teiste artistidega asjaajamise kõrvalt pole seda jõudnud.”

Muusikaliselt on Revals Daneli sõnul The Sun’ist totaalselt erinev. „Kuigi muusika kategoriseerimine on üks tänamatuid asju, võib Revalsit pidada kantribändiks, millel mõjutused rokkmuusikast, folgist ja bluusist,” selgitab Danel. Kantrit võib muusiku sõnul 20 erinevaks tükiks lüüa. Nii iseloomustab seda muusikat kõige paremini termin americana, mis Eestis vähelevinud on, aga hõlmab enda alla žanriliselt mitmekesist kantrimuusikat, mille juured Ameerikasse ulatuvad.

Revalsi uusim singel „Jumal elab pealinnas”, on traditsiooniline folklaul, mille sõnumis juurdleb bänd lihtsas keeles keeruliste teemade üle. Lugu räägib otsusetegijatest kesklinnas ja aina tühjenevast perifeeriast. „Iga paari aasta tagant külvatakse lihtsad inimesed üle suurte lubadustega. Suur osa sellest katteta jutust lubab ühest küljest kodukoha arengut, teisalt piiramatuid võimalusi linnades. Selge on see, et väiksemate asulate tühjaks jäämine on tänase Eesti suur probleem ning otsustajad on kogunenud peamiselt sinna kus on tasuta bussisõit ja televisioon,” räägib loo autor Martin Saaremägi.

Daneli sõnul oli bändil ka mõte eriti populistlikud olla ja avaldamine valimiste eelsesse perioodi sättida. „Ilmselgelt pole aga see meie ambitsioon ja seepärast me seda ka ei teinud,” põhjendab ta. „Kes viitsib kaasa mõelda ja lugu ka rohkem kui ühe korra kuulata, leiab ridade vahelt ka palju muud mõtteainet,” kinnitab Danel.

Ei taha lugudesse sõnakõlkse

Nii leiab ta, et tabava sõnumiga lugu võiks vabalt olla ka punk. „Sõnum on sarnane, vorm ainult teine. See ongi see, mis mind selle muusika juures võlus,” tunnistab Danel. „Nii on ka bändi esimene avaldatud lugu „Allpool jõge” morbiidse, aga laheda sisuga. Tahaks kõik lood teha nii, et need poleks pelgalt sõnakõlksud.”

Kantrimuusikale kolimist ei osanud bassimees kuidagi ette näha. „Ega ei tee keegi meist selliseid plaane, et 2016. aastani mängin rokki ja sealt edasi hakkan kantrit mängima,” muigab ta. „Aga sellist muusikat kuulan hea meelega juba pikki aastaid. Kantri ja bluus on mulle tohutult südamelähedased,” ütleb Danel. „Olen ammu mõelnud, et midagi sellist võiks teha ja näe, elu tõi selle ise kätte!”

Bassisti elust kolmandiku, see tähendab 15 aastat kestnud The Sun andis kogemust, mille abil nüüd uue bändiga siht selge on. „Olukorrad ja inimesed on erinevad ja nii on keeruline konkreetseid tarkusi välja tuua, aga – see võib kõlada küll nagu mõne motivatsioonikoolitaja jutt –, püstitama peab konkreetsed eesmärgid ja mõelda, kuidas nendeni jõuda. Seda on The Sun väga hästi õpetanud.” Danel tunnistab, et pikas bändielus oli ka spontaanseid perioode, aga selles, mis lugusid kus ja millal mängida ja avaldada, oli juhuslikkust väga vähe.

Revals

Rait Sohkin - vokaal

Freddy Tomingas - vokaal

Merlin Purge - vokaal

Martin Saaremägi - Kitarr

Danel Pandre - bass

Jaanus Salm - löökriistad ja vokaal