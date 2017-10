Riigikogu liige Martin Helme sõnul on sündmused Kataloonia arenenud niikaugele, et tükike Hispaaniast paratamatult iseseisvub. Kui Hispaania soovib seda peatada, tuleb nüüd juba kasutada sõjaväge. "Sisuliselt tähendab see Euroopas ühe riigi sees ühe piirkonna okupeerimist," kirjutab Helme enda Facebooki postituses.

"Kataloonia parlamendi otsus kuulutada välja iseseisvus muudab olukorda väga põhimõtteliselt. Olen varem olnud üsna ükskõikne sel teemal, kuna ma ei olnud veendunud, et katalaanid ja nende poliitiline eliit Hispaaniast lahku löömist ise väga tõsiselt võtsid. Tänaseks on selge, et Kataloonia juhtkond on iseseisvusele kompromissitult pühendunud ning sama selge on, et neil on selleks suure osa rahva vankumatu toetus. Keegi ei tegele niisama poliitiliste pooside võtmisega olukorras, kus Hispaania valitsus on ähvardanud nii regionaalse valitsuse liikmeid kui parlamendisaadikuid 30 aastase vangistusega riigireetmise eest ning seistakse silmitsi verevalamisega tänavatel ja tõsiste majanduslike tagajärgedega," arutleb EKRE parlamendifraktsiooni juht Martin Helme. "Minu hinnangul on Kataloonia iseseisvumine praeguseks vältimatu. Sama vältimatu on Hispaania valitsuse katse seda jõuga ära hoida. Politseiga seda enam teha ei suudeta, jääb järgi vaid sõjaväe kasutamine. Sisuliselt tähendab see Euroopas ühe riigi sees ühe piirkonna okupeerimist."