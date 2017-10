Neljapäeva hommikul läks Otepää vallas põlema riigikogu liikme ja IRLi peasekretäri Priit Sibula kodu, kirjutab Valgamaalane.

Sibula maja läks põlema ajal, mil kedagi ei olnud kodus. Neljalapse isa oli ise Toompeal, arutamas maksupoliitikat, kui naaber ebameeldivast uudisest teada andis. „Maja põleb!" teatas naaber Priit Sibulale telefonitsi.

„Päästeameti esialgne hinnang on, et läks põlema liikumisandurist," ütles Sibul. „Raske ütelda, mis täpselt juhtus. Siin oli liikumisanduriga lamp, mis oli pimedal režiimil. Kui tulekahju puhkes, oli ju väljas valge – täiesti arusaamatu, miks see üle kuumenes."