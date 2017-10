Kultuuritegelane Juku-Kalle Raid pajatab enda Facebooki lehel isiklikest kogemustest, kus naisterahvad on teda ahistanud. See aga tekitas endises riigikoguliikmes küsimuse, kuidas peaks mees sellist olukorda lahendama? Kas tuleks kasutada naiste endi soovitusi?

Olukorras, kus Juku-Kalle Raidile pani üks naisterahvas oma käe Kopli baaris püksi, tekitas see viimases küsimusi, kuidas peaks meesterahvas olukorra lahendama?

"Räägin teile tavalise loo. Pärast sõbrale kingituse viimist läksin öösel kl 3 paiku ühte Kopli baari, vabatahtlikult. Võtsin vaevu ühe tšehhi õlle, vabatahtlikult, kui tuli esimene tšikk, täiesti suva ja ise, kes ajas viivitamatult ja kohe käe püksi. Kohe. Ei tahtnud ennast müüa, vaid oli oma seksikuses lihtsdalt üleelu veendunud ja mõtles, et on paras aeg liituda ning miks mitte paarituma hakata," kirjutab Raid oma kontol. "Siis tuletasin äkki meelde oma viimase aja ajakirjanduskogemust ning sõbrannasid, et kuidas edasi käituda, kui rõvedalt ahistavad."

Raid toob välja kolm võimalust, mida ta on naistelt kuulnud: 1) viruta vastu lõugu, 2) löö kubemesse, 3) viska õlu näkku ja lase uus osta või 4) kutsu politsei ja tee avaldus, et ahistatakse. Kuigi Raid ei too välja, millist lähenemist kasutas, kinnitab ta, et üks neist siiski töötas.

Samal õhtul ahistas Raidi veel üks teine naine, kelle võtted jätab Raid aga enda teada.