Pühapäevases näosaade oli justkui eurolaulude eri. Euroopa suurima lauluvõistlusel käinud laule nägime sel korral õige mitmel korral. Kõige vastutusrikkam roll oli selles saates Valter Soosalul ja Hele Kõrvel, sest just nemad pidid järgi tegema möödunud Eurovisioni lauluvõistlusel Eestit esindanud Laura Põldvere ja Koit Toome hittlugu „Verona“.

Kui Valter ja Hele lavale astusid, huilgas lava taga nende etteastet jälgiv saatemeeskond suurest vaimustusest. Seda põhjusega, sest Valter ja Hele suutsid Koitu ja Laurat jäljendada tohutu täpsusega - kõik oli viimse kui detailini paigas. Hele Kõrve räägib, et kõnealune etteaste ei nõudnud kõigist eelnevatest oluliselt suuremat vaeva ja pingutamist. „Iga artistiga tuleb ju teha tööd, selles mõttes, et tuleb arvestada ajaga, mis on meile antud. Me koos tegime võib-olla ainult kaks proovi. Igaüks ikkagi õpib individuaalselt - siis saame kokku ja teeme läbi,“ kirjeldab Hele kõnealuse etteaste õppeprotsessi. „Jah, tuleb kodutöö tublisti ära teha, siis kokku saades on juba mängulust ainult!“ lisab Valter.

(Erlend Štaub)

Lauljatar Laura Põldverel on teatavasti väga isikupärane hääletämber ja Hele tuli selle jäljendamisega väga hästi toime. Hele kirjeldab, et Laura hääle sügavuse täpse tabamise märksõnadeks ongi õpitava laulu järjekindel kuulamine ja jäljendamine. Sama hästi kui Hele suutis järgi teha Laura häält, tabas Valter nagu naelapea pihta Koit Toome kurikuulsaid näoilmeid. Kui raske väljakutse see tema jaoks oli? „Ma loodan, et tuli see õige [näoilme - H.P] välja,“ ütleb ta. „Siin on tegelikult kaks asja - üks aeg on see, mis ma olen ise saanud Koit Toome kolleegina „Ooperifantoomis“ teda näha. Need mälestused on üsna värsked. Et ikkagi need ilmed on talle nii iseloomulikud ja neid olen ma näinud küll ja küll. Kõige illustratiivsemalt tulevad nad välja selles Eurovisioni videos. Et seda ise teha - see loomulikult võtab oma aja ja töö,“ räägib Valter. Siiski nendib ta, et nautis õppimisprotsessi täiel rinnal. „See on selline lõbus töö - polnud, et ma nüüd pean tuimalt peegli ees olema ja tabama. See on pigem mingi tunde küsimus ja on alati lõbus selliseid asju teha,“ räägib ta.

(Erlend Štaub)

Hele ja Valteri etteastet jälgis publikust ka Koit Toome ise. Kas asjaolu, et parodeeritav on saalis jälgimas, tekitab ka mingit lisapinget? „Minu arvates on see tore, sest ega ma midagi ei muutnud küll selle pärast, et ta siin on. Ja ma arvan, et niikuinii oleks ta seda varem või hiljem näinud. Ma tegin nii, nagu olime algusest peale mõelnud ja minu meelest oli väga tore,“ naeratab Valter.